Bildrechte: Oberschule Schönau/Siegmar

Bildungsmisere Chemnitzer Schule sucht Physiklehrer an der Tankstelle

Hauptinhalt

16. April 2025, 17:00 Uhr

Not macht erfinderisch. Das gilt inzwischen offenbar auch für das sächsische Bildungswesen. Wegen akuten Lehrermangels geht die Chemnitzer Oberschule in Schönau/Siegmar nun in die Offensive. Sie sucht einen Physiklehrer per Aushang an einer Tankstelle.