Ein 54 Jahre alter Mann muss sich seit Freitag am Landgericht Itzehohe wegen Mordes an seiner Ehefrau verantworten. Die getrennt von ihm lebende Frau aus Chemnitz war im Oktober 2022 mit ihrem Sohn auf einem Gehweg in Heide unterwegs. Plötzlich soll ihr Ex-Partner als Beifahrer aus einem Auto ausgestiegen sein und unvermittelt auf die Frau geschossen haben. Danach hatte er sich der Polizei gestellt. Das 37 Jahre alte Opfer starb kurz darauf im Krankenhaus.

Gericht: Anzeige wegen Vergewaltigung als Motiv

Neben der Mordanklage wird dem Mann noch eine weitere Tat zur Last gelegt. Staatsanwältin Maxi Wantzen warf ihm außerdem vor, seine Frau Monate vor der tödlichen Tat in der gemeinsamen Wohnung in Chemnitz im März 2022 vergewaltigt zu haben. Sie habe sich letztlich aus Angst vor der körperlichen Überlegenheit ihres Mannes nur verbal gegen die Vergewaltigung gewehrt. Als Motiv für den tödlichen Schuss am 31. Oktober 2022 in Heide gilt laut Staatsanwaltschaft die Anzeige wegen der Vergewaltigung. Die Frau war mit ihrem Kind in ein Frauenhaus nach Heide geflüchtet.

Anwalt: Frau könnte Schuss selbst ausgelöst haben

Der Verteidiger des Angeklagten sagte, anhand der Spurenlage und des Schusswinkels könnte es auch möglich sein, dass die Frau nach der Pistole gegriffen oder geschlagen habe und sich dadurch der Schuss löste. Der Angeklagte beteuerte vor Gericht, dass er kein Gewalttäter und kein schlechter Mensch sei. Er sei nach Heide gefahren, um seine Frau und seinen Sohn nach Hause zu holen. Die Waffe mitzunehmen, sei eine große Dummheit gewesen. Die Vergewaltigung stritt er ab. Das Ehepaar hätten zwar manchmal gestritten. Er habe seine Frau aber nie mit der Faust geschlagen, nur geohrfeigt, sagte der Angeklagte.

Angeklagter antwortet nicht auf Nachfragen des Gerichts