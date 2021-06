Leichtathletin Rebekka Haase kann die Begründungen ihrer Sportkolleginnen aus dem Kunstturnbereich gut nachvollziehen. Sie findet, jede Sportlerin solle selbst entscheiden, wie frei und sicher sie sich bewegen wolle. Für die 28 Jahre alte Sprinterin käme ein Wettkampf bei den Olympischen Spielen im Sommer in langen Hosen allerdings nicht in Frage: "Wenn wir in Tokio bei 40 Grad in der Sonne stehen, wöllte ich nicht mal darüber nachdenken, in einer langen Hose zu rennen", sagte sie MDR SACHSEN.