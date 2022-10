In vielen Orten des Erzgebirges wird es in diesem Jahr kein Schlittschuhvergnügen für Kinder, Jugendliche und Familien geben. Grund sind die gestiegenen Energiepreise. Einige Organisatoren sind noch unsicher, ob sich das Freizeitvergnügen bezahlen lässt, andere haben schon vorgesorgt und Geld gesammelt.



Andreas Engert, der mit seinem Unternehmen Eisbahnen in Annaberg-Buchholz, Marienberg und Olbernhau betreibt, wird die Anlagen in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge nicht aufbauen. Nach den beiden Coron-Pausen 2020 und 2021 wären jetzt die Stromkosten einfach zu hoch. Auch die Sponsoren könnten ihren Beitrag nicht leisten, sagt Engert. "Da geht es einem nicht gut damit. Aber ich verstehe, dass so ein stromintensives Unternehmen wie wir unter diesen Umständen nicht arbeiten kann." Zum dritten Mal in Folge bleibt dieses Foto ein Archivbild. Auch 2022 wird es keine Eisbahn in Annaberg-Buchholz geben. Bildrechte: Andreas Engert/Eisarena

Unter den aktuellen Umständen hätten sich die Stromkosten für den Betrieb der Eisbahnen teilweise verzehnfacht, sagt Engert. "Die Stadt Annaberg-Buchholz hat die Stromkosten hochgerechnet. Statt bisher 20.000 Euro müssten nun 200.000 Euro bezahlt werden. Das lässt sich einfach nicht bezahlen." Engert wünscht sich mehr Unterstützung von der Politik. "Eine Strom- oder Gaspreisbremse würde solchen Unternehmen wie meinem natürlich enorm helfen."

Die Eisbahnen liefern nicht nur idyllische Bilder. Auch Spaß und Bewegung an frischer Luft schätzen die Kids am Eislaufen. Bildrechte: Andreas Engert/Eisarena Seine Mitarbeiter schickt Engert in die alten Bundesländer - zum Aufbauen von Eisbahnen. "Im Westen sieht das anders aus. Dort haben die Kommunen scheinbar noch das Geld dazu", sagt er. "Wir fahren zum Beispiel nach Düsseldorf und bauen dort Eisbahnen auf." Moralisch sei das für ihn schon verwerflich. Aber er sei froh, dass er für seine Leute Arbeit habe. Auf die Frage, was fehlen werde im Erzgebirge, hat Engert eine lakonische Antwort: "Es werden 580 Quadratmeter reinste Freude fehlen."

Oberwiesenthal zwischen Hoffen und Bangen

In Oberwiesenthal ist sich René Lötzsch von der Fichtelbergschwebebahn, die auch die Eisbahn der Stadt betreibt, noch nicht sicher. Er würde die Bahn in diesem Jahr lieber nicht aufbauen, doch er verhandelt noch mit den Energieanbietern. "Die Eisbahn ist natürlich nur für die Touristen." Dort, wo Vereine und Sportgruppen mit ihrer Nachwuchsförderung im Hintergrund stünden, sehe er ein, dass derartige Anlagen betrieben werden. "Das sollte natürlich nicht heißen, dass wir den Gästen der Stadt nichts anbieten wollen. Wir müssen abwägen, was können wir uns dieses Jahr leisten und was nicht." 2019 sah das Bild in Oberwiesenthal trüb aus. Damals sorgten hohe Temperatren für ein Ausbleiben der Wintersportler. 2022 steht das Eisvergnügen noch in den Sternen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sollte es einen akzeptablen Strompreis geben, würde Lötzsch vielleicht zwischen Weihnachten und Silvester die Eisbahn betreiben. Falls der Winter kalt genug werde, könne er sich auch vorstellen, eine Natureisbahn einzurichten.

Freiberg plant Eisvergnügen

In Freiberg wird die Eisbahn im Hof des Schlosses Freudenstein am 16. November eröffnet, sagt sagt Annett Geppert. Sie ist für das Marketing der GSM Gastro-Service-Mittelsachsen GmbH zuständig, die jährlich die Freiberger Eisbahn betreibt. "Natürlich gehen auch an uns die gestiegenen Energiekosten nicht spurlos vorüber", sagte Geppert. "Wir mussten darauf reagieren."

Die Eisbahn werde deshalb nicht, wie ursprünglich geplant, bis zum 26. Februar 2023 in Betrieb bleiben, sondern nur bis zum 2. Januar. "Außerdem haben uns Partner und Sponsoren unter die Arme gegriffen, ohne die der Betrieb der Eisbahn gar nicht möglich wäre", ergänzt die Marketingchefin. In Freiberg haben die Betreiber Sponsoren gefunden, um für eine verkürzte Zeit die Eislaufbahn zu betreiben. Bildrechte: GSM Gastro-Service-Mittelsachsen GmbH/Marcel Schlenkrich

Oelsnitz im Vogtland

Die Stadtwerke Oelsnitz haben per Aufsichtsratsbeschluss die Eröffnung der Eisbahn im Oelsnitzer Freibad Elstergarten am 18. November 2022 festgelegt - unter Ausnutzung vieler Einsparmöglichkeiten. Die beginnen schon mit der Verkürzung der Öffnungszeiten und der Beleuchtung mit LED-Lampen, sagt der Technische Leiter Markus Hausmann. "Außerdem haben wir dort eine Photovoltaik-Anlage installiert, die den meisten Strom für die Eisbahn liefert." Die Stadtwerke Oelsnitz dämpfen den Energiepreis durch eine Solaranlage über der Eisbahn. Bildrechte: Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH