Immer wieder standen fremde Menschen in seiner Wohnung und weckten ihn auf. Dies berichtet ein Mann, der aus einem Kriegsgebiet stammt. Der Iraker ist ängstlich und traumatisiert. Er fürchtet Sanktionen, deshalb will er lieber anonym bleiben. Über vier Jahre hatte er in einer Wohnung des Sozialamts in Chemnitz gelebt. Die Mitarbeiter seien immer wieder unangekündigt zur Kontrolle gekommen – und mit Schlüsseln auch direkt in die Wohnung. Einmal habe er sich so erschrocken, dass er über den Balkon geflüchtet sei. Die überraschenden Besuche seien für ihn so belastend gewesen, dass er freiwillig zurück in eine Sammelunterkunft zog.