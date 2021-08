Montag:

09:00 - 11:00 Uhr in Remse, Bahnhofstraße (Parkplatz der Gemeinde)

12:30 - 14:30 Uhr in Callenberg, Altenburger Str. 6 (Parkplatz an der Turnhalle)

15:00 - 17:00 Uhr in Wolkenburg, Kaufunger Str. 19 (Parkplatz der Gemeinde)



Dienstag:

09:00 - 11:00 Uhr in Niederfrohna, ggü. Obere Hauptstr. 20 (Festplatz der Gemeinde)

12:30 - 14:30 Uhr in Rußdorf, Kirchweg 25 (Parkplatz der Kirchgemeinde)

15:00 - 17:00 Uhr in Wüstenbrand, Jahnweg 4a (Parkplatz)



Mittwoch:

09:00 - 11:00 Uhr in Pleißa, Kurze Str. 3 (Turnhalle Pleißa)

11:30 - 13:30 Uhr in Kändler, Hauptstr. 43 (Parkplatz)



Donnerstag:

09:00 - 11:00 Uhr in Kleinolbersdorf, Johannes-Ebert-Str. 1 (Parkplatz der FFW)



12:30 - 14:30 Uhr in Euba, Am Drosselsteig 2 (Parkplatz)

15:00 - 17:00 Uhr in Klaffenbach



Freitags im 14-tägigen Wechsel:

Gerade Kalenderwoche:

09:00 - 11:00 Uhr in Heinrichsort, Sportplatzweg (Festplatz)

Ungerade Kalenderwoche:

09:00 - 11:00 Uhr in Rödlitz, Obere Dorfstr. 4 (Parkplatz)