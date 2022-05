Am kommenden Wochenende sind in Sachsen zahlreiche Eisenbahnstrecken gesperrt. Grund für die Sperrungen sind nach einer Mitteillung des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS) umfangreiche Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik und die entsprechende Softwareanpassung durch die DB Netz. Betroffen von der Sperrung sind Eisenbahnstrecken im Chemnitzer und Freiberger Raum sowie im Vogtland. Auswirkungen haben die Arbeiten auch länderübergreifend auf angrenzende Strecken in Thüringen und Bayern.