Balancieren in hohen Höhen als Profisport.

Extremsportler erfüllen sich Traum überm Karl-Marx-Kopf.

Neugierige und Anfänger am Wochenende an der Talsperre Euba willkommen.

Seit Donnerstag haben Interessierte die Möglichkeit beim Chemnitzer Slackfest auf Spanngurten zu balancieren. Auf dem Gelände des Walden e.V. in Euba steht bis zum Sonntag die Balance im Mittelpunkt. Einen Vorgeschmack darauf, was auf einem dünnen Seil alles so möglich ist, gab es am Donnerstag in der Chemnitzer Innenstadt beim "Slack for Peace". Übersetzt bedeutet das in etwa Balancieren für den Frieden. Der frühere Slackline-Weltmeister Lukas Irmler überquerte dabei in luftiger Höhe die Brückenstraße.

Seilverliebt und wagemutig

Seit mehr als 16 Jahren ist Lukas Irmler seilverliebt. Der 34 Jahre alte Profisportler balanciert am liebsten in schwindelerregenden Höhen. Er nennt das scherzhaft "bewegte Meditation". Am Donnerstag balancierte er in mehr als 30 Metern Abstand zum Boden zwischen dem Chemnitzer Dorint-Hotel und der sogenannten "Parteisäge" hin und her: "Es ist auf jeden Fall ein gigantisches Gefühl, wenn man auf einer 35 Meter hohen Slackline über die Innenstadt laufen darf, zwischen zwei Gebäuden auch über den Karl-Marx-Kopf."

Insgesamt wurden zwei Seile zwischen den Gebäuden gespannt. Das eine ist 185 Meter lang, das andere 210. Das Besondere: Lukas Irmler hat die Strecke parallel mit seinem Balancier-Kumpel Ruben Langer in Angriff genommen. Für den 27-jährigen Dresdner, der in Chemnitz studiert, ging damit ein kleiner Wunsch in Erfüllung: "Das ist ziemlich krass, weil wir ja schon länger als ein Jahr dabei sind, das vorzubereiten und die Genehmigungen einzuholen."

Es scheint, als würden die Slackliner fliegen, so hoch balancieren sie auf den Seilen über der Brückenstraße in Chemnitz. Bildrechte: MDR

Laien und Anfänger beim Familienfest willkommen

Aber auch eine Stufe niedriger konnte am Donnerstag in der Chemnitzer Innenstadt balanciert werden. Und ab Freitagnachmittag bis Sonntag in Euba. Dort findet das nunmehr 16. Slackfest statt. Anfänger und Familien können auf speziellen Parcours üben. Es wird aber auch ein paar Highlines, also Seile in entsprechender Höhe, an der Talsperre Euba geben. Veranstalter Hendrik Hadlich lädt Neugierige dazu ein, den Tanz auf dem Seil zu wagen: "Die ersten Schritte fallen schwer und oft braucht man ein zwei Tage, um dran zu bleiben und den Kampf gegen den inneren Schweinehund und die Frustration zu gewinnen, bis es wirklich läuft. Aber dann macht es richtig Spaß."