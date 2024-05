Fahrgäste, die mit der City-Bahn in Chemnitz am Sonnabendmorgen zu Ausflügen oder zur Arbeit fahren wollten, mussten umplanen. Wie die Betriebsleitung mitteilte, wird das Bahnunternehmen seit acht Uhr morgens bestreikt. Die Lokführergewerkschaft GDL habe den Streik mit nur einer Stunde Vorwarnzeit begonnen. City-Bahn-Geschäftsführer Friedbert Straube kritisierte den Streik als verantwortungslos. Es werde eine kritische Infrastrukur lahmgelegt.

Fahrgäste müssen sich am Sonnabend auf Zugausfälle einstellen. "Wir hatten keinerlei Gelegenheit, vorher Busnotverkehr zu organisieren und die Fahrgäste zu warnen. Die stehen sich jetzt an den Bahnsteigen die Beine in den Bauch", so Straube. Auch am Montag könne die Beförderung von Schülern und Pendlern nicht garantieren werden. Auf ihrer Internetseite weist die City-Bahn jedoch Ersatzverkehr aus. Die City-Bahn in Chemnitz war bereits vom vergangenen Mittwoch bis zum Freitag bestreikt worden.