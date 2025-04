Am DRK-Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein soll am heutigen Dienstag ganztägig gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Trotz des Streiks ist die Versorgung der Patienten sichergestellt, wie das Krankenhaus mitteilt. Auch die Notaufnahme und die Geburtshilfe bleiben in Betrieb.

Bildrechte: Harry Härtel