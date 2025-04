Im Tarifkonflikt des Kfz-Handwerks ruft die IG Metall am heutigen Mittwoch zu einem Warnstreik in Chemnitz auf. Wie die Gewerkschaft mitteilte, sollen Beschäftigte in Werkstätten der Marken BMW und Volkswagen ab 13 Uhr für zwei Stunden die Arbeit niederlegen.