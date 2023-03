Der Textilmaschinenhersteller Terrot in Chemnitz ist insolvent. Das Unternehmen habe bereits Ende Januar einen entsprechenden Antrag gestellt, teilte das Amtsgericht Chemnitz mit. Zuvor hatte die "Freie Presse" darüber berichtet. Ein Insolvenzverwalter sei bereits bestimmt worden. Die genauen Gründe für die Firmenpleite sind den Berichten zufolge noch unklar. Im jüngsten Geschäftsbericht sei noch von einer angespannten, aber gesicherten Situation die Rede gewesen.

Der Textilmaschinenbauer stellt mit rund 200 Beschäftigten elektronisch und mechanisch gesteuerte Rundstrickmaschinen her. Zu den Hauptabsatzmärkten des Traditionsbetriebes gehören China, Indien und die Türkei. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 100 Ländern vertreten. Das Unternehmen war 1862 in Baden-Württemberg gegründet worden und hatte seinen Stammsitz 2006 nach Chemnitz verlegt. Der Firmensitz befindet sich auf dem ehemaligen Gelände des DDR-Kombinats Textima Karl-Marx-Stadt.