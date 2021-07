Nachwuchs Wasserschweinchen im Tierpark Chemnitz geboren

Sie sind die größten Nagetiere der Welt, Grasfresser und Nestflüchter. Das klingt aber nicht ansatzweise so niedlich, wie die Tiere in Wirklichkeit aussehen, die man im Deutschen Wasserschweine nennt. In Chemnitz sind jetzt drei Mini-Wasserschweinchen zu erleben.