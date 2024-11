Bei den schweren Überschwemmungen mit mehr als 200 Toten in der spanischen Provinz Valencia sind auch zahlreiche Vierbeiner in Not geraten. Melina Humboldt und Eileen Drechsler von der Tierrettung Chemnitz machten sich auf den Weg, um in der Region zu helfen. Mit einer Sondergenehmigung durften sie die spanische Polizei zu abgelegenen Bauernhöfen begleiten, wo viele eingeschlossene und unversorgte Tiere auf Hilfe warteten.