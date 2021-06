Am Montag sei beispielsweise der Hilferuf gekommen, Nägel, Hämmel, Schrauben, Verbindungsteile mitzubringen, weil in ganz Mähren keine Nägel und Schrauben mehr vorhanden seien. Deshalb habe der Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge am Dienstag ein Hilfsteam ins Krisengebiet geschickt, welches bei den Aufräumarbeiten helfen soll. Dieses hat unter anderem Nägel zur Reparatur der zerstörten Häuser dabei.