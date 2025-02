Nach dem Fund einer Leiche in Chemnitz vorige Woche gibt es erste Hinweise zur Identität des Toten. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen wohnungslosen Mann handelt. Er war vorigen Freitag bei Abrissarbeiten in der ehemaligen Textima Nadelfabrik in der Waplerstraße gefunden worden. Es wird vermutet, dass der Mann sich in der Ruine häuslich eingerichtet hatte.