In Chemnitz haben am Freitagmorgen Bauarbeiter in einem Abrissgebäude eine Leiche gefunden. Das bestätigte die Polizeidirektion MDR SACHSEN. Demnach war der Fund in der ehemaligen Textima Nadelfabrik in der Waplerstraße kurz vor 9 Uhr gemeldet worden. Ein Polizeisprecher sagte, Gerichtsmediziner seien dabei, die Identität zu ermitteln. Aber: "Wir haben keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder eine Gewalttat", betonte der Sprecher.