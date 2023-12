Die erfolgreichste Eiskunstlauftrainerin der Welt wird am Mittwoch in Chemnitz beigesetzt. Jutta Müller starb am 2. November im Alter von 94 Jahren in Bernau bei Berlin. Zu der öffentlichen Trauerfeier 10:30 Uhr auf dem Städtischen Friedhof von Chemnitz werden viele ihrer Weggefährten und Schützlinge erwartet. Da mit einem großen Andrang von Besuchern gerechnet wird, soll die Verabschiedung in der Trauerhalle auch nach außen übertragen werden.

Bildrechte: IMAGO / Camera 4