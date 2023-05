Auf der A72 bei Chemnitz hat es am Freitag kurz vor 16 Uhr einen Unfall von zwei Munitionsfahrzeugen der US-Armee gegeben. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Leipzig in der Nähe der Anschlussstelle Rottluff, als der Fahrer des ersten Munitionstransporters auf einmal abbremste und der dahinter fahrende ebenfalls mit Munition beladene Transporter auffuhr. Durch den Aufprall wurde der erste Transporter laut Polizei auf ein weiteres Auto aufgeschoben. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch an dem zivilen Fahrzeug den Angaben zufolge ein Sachschaden von 8.000 Euro. Der Schaden an den Militärfahrzeugen ist unbekannt.