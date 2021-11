Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagvormittag auf der A4 bei Chemnitz ereignet. Nach Reporterinformationen ist ein Pkw zwischen der Abfahrt Chemnitz-Ost und der Raststätte Auerswalder Blick-Nord ins Schleudern gekommen. Der Fahrer rutschte erst an der rechten Leitplanke entlang und krachte dann in die Mittelleitplanke der Autobahn. Das Auto fing Feuer. Nach ersten Informationen ist der Fahrer unverletzt.