In den schweren Verkehrsunfall mit einem Polizeiauto vor einer Woche war der Dienstwagen der Vize-Präsidentin des Sächsischen Landtages, Luise Neuhaus-Wartenberg, verwickelt. Bei dem Unfall saß allerdings nicht der reguläre Fahrer, sondern ein Mitarbeiter der Linken-Politikerin am Steuer.

In einem Gespräch mit MDR SACHSEN sagte Luise Neuhaus-Wartenberg, dass der Fahrer nach mündlicher Rücksprache mit der Landtagsverwaltung, den Dienstwagen fahren durfte. Da ihr persönlicher Fahrer ausgefallen sei, sei ein Mitarbeiter von ihr eingesprungen. Das sei nötig gewesen, um ihre mandatsbedingten Termine als auch Tätigkeiten in ihrer Eigenschaft als Dritte Vizepräsidentin des Sächsischen Landtags wahrnehmen zu können. Neuhaus-Wartenberg widersprach damit einem Bericht der Bild-Zeitung . Diese hatte behauptet, dass der Mitarbeiter unberechtigt gefahren sei. Daher könne es nun Probleme bei der Schadensregulierung geben.

Bei dem Unfall am 12. September war ein Streifenwagen mit Blaulicht unterwegs und prallte mit einem einbiegenden Auto zusammen. Der Fahrer des Funkstreifenwagens und seine Kollegin wurden nach Polizeiangaben bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Autofahrer sei unverletzt geblieben. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen auf insgesamt etwa 45.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst der Chemnitzer Verkehrspolizei habe nun die Ermittlungen aufgenommen und suche Zeugen.