Der Unfallfahrer, der vor sieben Monaten ein sechs Jahre altes Mädchen in Hartha im Landkreis Mittelsachsen überfahren und dabei tödlich verletzt hat, muss ins Gefängnis. Dieses Urteil hat das Amtsgericht Chemnitz am Mittwoch gefällt, wie eine Gerichtssprecherin MDR SACHSEN mitteilte.

Das Unfallfahrzeug war bei dem Unfall in Hartha auf den Gehweg gerast. Das herbeigerufene Notärzteteam konnte das überfahrene 6-jährige Kind nicht mehr retten.

Der Angeklagte sitzt seit dem Unfall im September 2022 in Untersuchungshaft. Er soll in der mittelsächsischen Stadt betrunken eine Sechsjährige auf dem Gehweg überfahren haben. Das Kind erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Sie war mit ihrer Mutter und zwei Geschwistern unterwegs gewesen. Passanten hatten den Flüchtenden nahe des Unfallortes festgehalten, bis die Polizei eintraf.