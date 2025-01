Bei einer Putzaktion mit Abflussreinigern haben sich in Chemnitz zwei Menschen verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr mussten Rettungsdienst und Feuerwehr zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sandstraße ausrücken, nachdem dort zwei Menschen am Montagnachmittag im Bad einen Abfluss reinigen wollten.