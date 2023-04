Sieben Verletzte und Totalschaden an zwei Fahrzeugen waren die Folge eines schweren Unfalls auf der Staatstrasse 200. Nach Informationen von MDR SACHSEN waren zwischen Mittweida und Ottendorf ein Audi und ein weiteres Auto frontal zusammengestoßen. Der Audi soll nach einem Überholmanöver in den Gegenverkehr geraten sein. Das Lagezentrum der Polizeidirektion Chemnitz hat den Unfall vom Montagnachmittag am Abend bestätigt. Die Ermittlungen zu Unfallursache und -hergang laufen.