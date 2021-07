Ab dem Nachmittag und gegen Abend ziehen wieder Gewitterwolken über Teile von Sachsen auf. Vor allem in den Mittelgebirgen könnte es Unwettergeben, warnt der Wetterdienst.

Ab dem Nachmittag und gegen Abend ziehen wieder Gewitterwolken über Teile von Sachsen auf. Vor allem in den Mittelgebirgen könnte es Unwettergeben, warnt der Wetterdienst. Bildrechte: imago/blickwinkel

Für das Vogtland und den Erzgebirgskreis gelten amtliche Warnungen und Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen, Hagel und Gewitter. Bis zum Abend gebe es immer mehr Schleier- oder Quellwolken, von den Bergen her breiten sich Schauer und Gewitter aus, örtlich gibt es Unwetterpotential durch Starkregen, Hagel und Sturm, berichtet das MDR-Wetterstudio. Örtlich könnten bei Gewittern und Starkregen bis zu 40 Liter Liter innerhalb einer Stunde auf den Quadratmeter prasseln. Die Übersicht finden Sie hier .

Heute Nachmittag und Abend meist wolkig, lokal Schauer und Gewitter mit Starkregen und Hagel, örtlich unwetterartig. Schwerpunkte wahrscheinlich vom Vogtland über das Erzgebirge bis in die Oberlausitz.

Auch in der Oberlausitz kann es ab dem Abend längere Schauer und abklingende Gewitter geben, sagt der Deutsche Wetterdienst voraus. Erst am Sonntagabend waren schweren Unwetter über die Lausitz gezogen. Bei Weißwasser war ein Mann ums Leben gekommen, der in einer Kleingartenanlage seinen Keller auspumpen wollte und dabei einen Stromschlag erlitt.