In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu 17 Grad. Der Mittwoch zeigt sich dann wechselhaft: Vormittags werden nach Angaben des DWD-Sprechers Schauer und Bewölkung erwartet, am Nachmittag soll sich die Sonne stärker zeigen. Abends könnte es jedoch wieder zu schweren Gewittern kommen, vor allem im Erzgebirge und in der Lausitz. Die Tageshöchsttemperaturen liegen am Mittwoch in den östlichen Landesteilen bei bis zu 28 Grad, im Westen um 25 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kühlt es auf bis zu 14 Grad ab.