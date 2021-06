Unterdessen haben in Crossen die Aufräumarbeiten begonnen. Dort hatte ein überlaufender Bach am Sonnabend nach einem Gewitter Wassermassen in das frisch befüllte Schwimmbecken gespült. Am Dienstag wurde das Wasser abgelassen und mit der Reinigung begonnen. Der Betreiberverein hofft, dass das Bad am 17. Juni wieder öffnen kann.