Sie wollten an die Ostsee in den Urlaub fahren. Doch bei Ribnitz-Damgarten endeten die Ferien für acht Menschen aus dem Erzgebirge im Krankenhaus (Symbolfoto). Bildrechte: imago/Agentur 54 Grad

Acht Urlauber aus dem Erzgebirge sind bei einem Verkehrsunfall in Mecklenburg-Vorpommern verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Laut Polizei war am Sonntagabend ein Autofahrer beim Überholen auf der Bundesstraße 105 bei Ribnitz-Damgarten in den entgegenkommenden Kleinbus aus Grünhain-Beierfeld geprallt. Drei der Insassen im Alter von vier, 16 und 22 Jahren erlitten laut Polizei schwere Verletzungen, die anderen fünf wurden leicht verletzt. Darunter war auch ein Jahr altes Kind.