Verwaltungsgericht Nächster Streit um Wahlwerbung: Plakate der "Partei" in Plauen dürfen bleiben

Hauptinhalt

Nachdem vor wenigen Tagen bereits Wahlwerbung einer rechtsextremen Partei das Verwaltungsgericht in Chemnitz beschäftigt hat, waren die Richter auch am Freitag mit provokanter Wahlwerbung beschäftigt. Dafür sorgten Plakate der Partei "die Partei" - und die Stadt Plauen. Die vermutete einen Verstoß gegen die öffentliche Sicherheit und ordnete an, die Werbung zu entfernen.