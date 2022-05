Vogtland Nebelpatrone löst Großeinsatz in Bankfiliale in Auerbach aus

Nebelpatronen in Bankfilialen sollen Bankräubern die Orientierung erschweren, wenn sie versuchen, einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen oder aus der Wand zu reißen. Als am Sonntag in einer Bank in Auerbach eine solche Nebelpatrone auslöste, war die Polizei deshalb gleich mit einem Großaufgebot vor Ort. Allerdings nahm der Fall dann eine ganz andere Wendung.