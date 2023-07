Die Stadt Plauen hat wieder eine Alkoholverbotszone im Zentrum eingerichtet. Damit hat der Stadtrat auf die gehäuften Gewaltausbrüche reagiert. Die Zone, in der außerhalb von Gaststätten kein Alkohol getrunken werden darf, umfasst die Bereiche des Lutherplatzes, des Theaterplatzes, des Postplatzes und der Julius-Mosen-Anlage.

Plauen hatte bereits ab 2018 eine Alkoholverbotszone im Zentrum eingeführt. Daraufhin ging die Zahl der Straftaten in diesem Bereich zurück. 2021 ordnete das Landratsamt des Vogtlandkreises eine Aufhebung der entsprechenden Verordnung an. Grund: Zu wenige Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, um eine Fortführung des Alkoholverbotes zu rechtfertigen. Nun also eine erneute Kehrtwende.