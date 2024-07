Jetzt sind die Reparaturarbeiten am Altmarktbrunnen laut Stadt fast abgeschlossen. Nur in der Brunnenstube - also dort, wo das Wasser aufgefangen und wieder nach oben gepumpt wird - gebe es noch Arbeit. "Unsichtbar für die Bevölkerung müssen wir noch ein, zwei Leitungen verlegen", erklärt der Technikchef. Er hoffe, dass der Brunnen in der kommenden Woche wieder in Betrieb gehen kann. "Ich freue mich drauf", sagt Übel.