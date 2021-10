Raumfahrt Spezielle Mars-Mission für Mikrobiologin aus Plauen

Eine Reise zum Mars gibt es bisher nur in Science-Fiction Filmen. Für eine Vogtländerin wird sie jetzt aber fast real. Anika Mehlis aus Plauen ist eine sogenannte Analog-Astronautin. Gemeinsam mit fünf anderen Wissenschaftlern wird sie für das Österreichische Weltraumforum eine Mission auf dem Mars simulieren. Der Countdown dafür läuft bereits – am Montag werden sich die Türen ihrer Raumstation in Israel für drei Wochen schließen.