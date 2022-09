Bei einem Kreisliga-Fußballspiel im vogtländischen Weischlitz ist ein Schiedsrichter angegriffen worden. Der 27-Jährige leitete am Sonnabend die Partie zwischen der Spielgemeinschaft Straßberg/Kürbitz und der SG Unterlosa. Als er einem Spieler von Unterlosa die gelb-rote Karte zeigte, griff dieser den Unparteiischen an, würgte und schlug ihn, so die Zwickauer Polizei. Der Schiedsrichter wurde leicht verletzt. Gegen den 23 Jahre alten Spieler wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.