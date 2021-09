In den vergangenen Wochen waren Wahlplakate der rechtsextremen Splitterpartei "Der Dritte Weg" mit dem Slogan "Hängt die Grünen" in mehreren Städten, darunter auch in Plauen, aufgetaucht. Das sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) Bautzen hatte geurteilt, dass die Plakate abgehängt werden müssen. Es stufte sie als Volksverhetzung ein.