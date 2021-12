Dann kam die Zusage. "Ich weiß noch, dass ich in die Luft gesprungen bin, gejubelt und mich sehr gefreut habe." Bei den Auswahlgesprächen hatte sie zunächst gehörig Respekt vor ihren Mitstreitern. Sie erzählt von "lauter krassen Menschen mit sonst was für Titeln und Erfahrungen". Doch letztlich kam es auch auf die Soft Skills an: Wie geht man mit Stresssituationen um? Kann man die Führung übernehmen, wenn der Zeitpunkt es verlangt? Oder kann man die Führung auch abgeben? "Man durfte weder ein totaler Mitläufer noch ein Alphatier sein", beschreibt es Mehlis. Bei dem Verfahren wurde nach einem Team gesucht und in dieses hat die Sächsin gepasst.

Schließlich begann das Abenteuer und es ging in den sogenannten Ramon-Krater in der israelischen Wüste. An den ersten Tagen begleiteten Medienvertreter den Aufbau in dem 1.300 Quadratmeter großen Habitat. "Man war noch nicht so allein und isoliert", so Anika Mehlis. "Aber dann war es eigentlich so, dass wir uns gefreut haben, dass es endlich losgeht und sich die Tür hinter uns schließt." Ähnlich wie auf der Internationalen Raumstation ISS waren die Tage vom Aufstehen bis zum Abendessen in 15-Minuten-Takte eingeteilt und jeder im Team kannte seine Aufgaben. Im Mittelpunkt standen die zahlreichen experimente. "Auch wenn dort viele Aufgaben parallel erledigt werden mussten, hat sich das für mich sehr gut angefühlt, mich da so konzentrieren zu können", erzählt die Vogtländerin. Außerdem habe man gemeinsam viel gelacht und hatte abends noch etwas Freizeit.