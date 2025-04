Am Karfreitag will der Freizeitpark Plohn eine neue Attraktion einweihen. Es handelt sich nach Angaben der Betreiber um eine freischwingende, zwölf Meter hohe Familienschaukel. Gestaltet sei sie im Meerjungfrauen-Stil.

Insgesamt finden laut Freizeitpark 16 Personen Platz auf der Schaukel. Das neue Fahrgeschäft sei in eine Felsen- und Wasserwelt eingebettet, die die Geschichte einer kleinen Meerjungfrau erzählt.

Für die Schaukel hat der Park nach eigenen Angaben mehr als eine Million Euro investiert. Die erste Fahrt soll am Karfreitag stattfinden, der Freizeitpark startet aber bereits am heutigen Donnerstag in die Saison.