Der 30 Hektar große Freizeitpark bei Lengefeld im Vogtland ist am Donnerstag offiziell in die neue Saison gestartet. In verschiedenen Märchenwelten, im Urzeitdorf und in Zauberlandschaften stehen für Besucherinnen und Besucher rund 80 Attraktionen bereit. In den Wintermonaten hatten die Betreiber nach eigenen Angaben Brücken und Wege erneuert und den Unterbau der Holzachterbahn saniert. Auf die etwa 340.000 Besucher vom letzten Jahr hofft der Parkchef Jan Völkel auch 2025 - mindestens.