Ab sofort sind die zwei gesprengten Blitzer in Auerbach im Vogtland wieder in Betrieb. Die Anlagen in den Stadtteilen Mühlgrün und Rebesgrün mussten komplett erneuert werden. Demnächst sollen die Blitzer mit Videokameras überwacht werden, teilte ein Sprecher der Stadt mit.

Oberbürgermeister Jens Scharff (CDU) will mit Videokameras an den Blitzersäulen eine erneute Zerstörung verhindern. Mitte Oktober 2024 hatte die Stadt die Anlagen aufgestellt, um Raserei einzudämmen.



Vor Weihnachten hatte die Stadtverwaltung eine erste positive Bilanz gezogen: In den ersten acht Wochen seit der Inbetriebnahme im Oktober hatten die drei Blitzer in 3.500 Fällen ausgelöst. Der schnellste Autofahrer sei mit 140 Kilometer pro Stunde durch der Stadt gerast.