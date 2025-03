Mit einem Spaten gräbt Gitta Wahl von der Firma Bestec aus Rheinland-Pfalz auf einem Feld in der Nähe von Auerbach ein kleines Loch. Danach hält die Geologin einen etwa 20 Zentimeter großen grauen Plastikkasten mit Metallspitzen in der Hand – ein Geophon, also ein Hörgerät für den Untergrund. Insgesamt 250 solcher Sensoren werden im Auftrag der französischen Firmen TLS Geothermics und Kalyosphere vergraben.