Landgericht Zwickau Baby in Auerbach aus Fenster fallen gelassen - Bewährungsstrafe für Mutter

Ein Streit um 35 Euro nahm im vergangenen Jahr in Auerbach ein furchtbares Ende. Ein vier Monate altes Baby fiel sechs Meter in die Tiefe und erlitt schwerste Verletzungen. Am Landgericht Zwickau wurde nun die Mutter des Kindes verurteilt.