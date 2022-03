Nach einem räuberischen Diebstahl in Auerbach im Vogtland hat es im benachbarten Falkenstein eine Razzia gegeben. Anlass dafür: Drei Tatverdächtige ließen nach Polizeiangaben am Freitag Tabakwaren aus einer Tankstelle in Auerbach mitgehen und wollten sich danach mit drei mutmaßlichen Komplizen aus dem Staub machen. Ein Zeuge habe dies gesehen und daraufhin die jungen Leute verfolgt. Laut Polizei traten und schlugen die mutmaßlichen Täter den 53-Jährigen jedoch derart, dass er zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.