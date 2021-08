Am Helios-Vogtland-Klinikum in Plauen starten im August die Arbeiten für die Erweiterung der Augenklinik. Im Rahmen eines Modellprojekts soll bis zum Ende des Jahres ein ambulantes Versorgungs- und Weiterbildungszentrum für Augenheilkunde entstehen. Der Freistaat stellt dafür 650.000 Euro zur Verfügung.

Mit dem Projekt wollen das Helios-Klinikum und die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen auf die abnehmende Zahl an Augenarztpraxen in der Region reagieren. Im Vogtlandkreis seien sechseinhalb Stellen nicht besetzt, hatte Dirk Ehrich, Chef der Augenklinik am Klinikum, Anfang Juli gesagt. In vier Jahren könnten es bereits zehn unbesetzte Stellen sein.