In zwei Betrieben im Vogtlandkreis ist die Geflügelpest ausgebrochen. Betroffen sind zwei Bestände in Ruppertsgrün, einem Ortsteil von Pöhl und in Neundorf bei Plauen, teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Die Behörden haben das Geflügel "sachgemäß gekeult und beseitigt". Rings um die Ausbruchsstätten wurde ein Sperrbezirk errichtet. Das heißt, Geflügel muss ab jezt in geschlossenen Ställen oder in Volieren gehalten werden.