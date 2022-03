In Plauen wird ein Mann verdächtigt, in der Nacht zum Sonnabend an rund 50 geparkten Fahrzeugen den Lack zerkratzt zu haben. Die Polizeidirektion Zwickau schätzt den Sachschaden auf etwa 100.000 Euro. Als Tatverdächtiger wurde ein 43 Jahre alter Mann ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen für das Geschehen im Bereich der Reißiger Straße / Chamissostraße. Sie fragt: "Wer hat etwas in den Nachtstunden dazu beobachtet hat?"