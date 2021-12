Eine ganz besondere Einrichtung in Plauen hat am Donnerstag Geburtstag. Am 23. Dezember 2008 ist die Babyklappe des Vereins KARO eingeweiht worden. Sie verbirgt sich hinter einer unscheinbaren Seitentür in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des unteren Bahnhofs der Spitzenstadt. Für den KARO-Verein ist es jedes Jahr aufs Neue ein Kraftakt, dieses Angebot für Mütter in Not am Leben zu erhalten, sagt Vereinsvorsitzende Cathrin Schauer-Kelpin. "Wir bekommen keinerlei öffentliche finanzielle Unterstützung für die Babyklappe. Das läuft alles über private Spenden und private Stiftungen. Wir hangeln uns dann immer wieder von Monat zu Monat und müssen schauen, wo bekommen die Gelder her, um das Angebot weiter zu sichern."

Cathrin Schauer-Kelpin leitet den Karo e. V. in Plauen, der die Babyklappe in der Spitzenstadt unterhält. Bildrechte: dpa