Nach zwei Jahren Bauzeit ist in Bad Brambach im Vogtland am Dienstag das neue Radon-Therapiezentrum eingeweiht worden. Der Umbau und teilweise Neubau hat 22 Millionen Euro gekostet. Eine notwendige Investition in die Zukunft, meinte dazu der Geschäftsführer der Sächsischen Staatsbäder GmbH, Gernot Ressler. "Mit der stärksten Radonquelle der Welt haben wir das natürliche Schmerzmittel für die Behandlung wieder neu belebt. Seit 2010 haben sich die Radon-Therapien in Bad Brambach mehr als verdoppelt." Die Investition stärke der Standort und richte den Fokus zu 100 Prozent auf die Schmerztherapie. Bis maximal 200 Radonbäder täglich sind möglich. Bildrechte: MDR/Djamina Böl

Kapazität ausgereizt

Mit der Erweiterung können künftig doppelt so viele Wannenbäder genutzt werden als bisher. Bis zu 200 solcher Anwendungen sind pro Tag möglich. Das sei aber die maximale Auslastung der Radonquelle, sagte Ressler. Mehr könne künftig für Anwendungen nicht abgegeben werden, weil das natürliche Heilmittel nur in dieser Menge vorhanden sei. Gleichzeitig verwies er auf die Nachfrage bei Therapieangeboten. "30 Millionen Deutsche sind Schmerzpatienten. Oftmals werden zur Behandlung pharmazeutische Medikamente mit großen Nebenwirkungen eingesetzt." Radon sei dagegen ein limitiertes Naturgut, das es nur an acht Standorten in Deutschland gebe.

Bad Brambach bietet vier Therapiemöglichkeiten

Die Sprecherin der Staatsbäder, Steffi Schlosser, verwies auf die Einzigartigkeit der Therapieangebote in Bad Brambach. "Als einziges Heilbad in Deutschland bieten wir Radon in vier verschiedenen Anwendungsformen an." Man könne aus der Quelle Radon trinken und in Radon-Kohlensäure-Bädern Vollbäder nehmen. "Neu ist die Radon-Inhalation und die Radon-Spülung, zum Beispiel bei bestimmten Entzündungen im Mund- und Rachenbereich." Die Radon-Spülungen finden in modernen Therapieräumen statt. Bildrechte: MDR/Djamina Böl

Geschichte Bad Brambachs - Die erste urkundliche Erwähnung Brambachs liegt 867 Jahre zurück. 150 Jahre später war Brambach bereits Pfarrort mit eigenem Pfarrer.

- Die Brambacher Quellen werden nachweislich seit 1678 genutzt.

- 1910 wird die stärkste Radonquelle der Welt in Bad Brambach entdeckt. Zwei Jahre später öffnet der Bade- und Kurbetrieb, erste Pensionen und Kureinrichtungen entstehen.

- Seit 1922 führt der Ort die amtliche Bezeichnung "Bad Brambach". 40 Jahre später folgt die staatliche Anerkennung als Kurort und Heilbad.

- 1991 werden die "Sächsischen Staatsbäder GmbH Bad Brambach/Bad Elster" gegründet.

2019 werden die Kolonnaden am Teich zum Therapiezentrums umgebaut und 2021 das Radon-Therapiezentrums erweitert. Quelle: Stadt Bad Brambach