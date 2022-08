Für 22 Millionen Euro wurde in Bad Brambach ein neues Radontherapiezentrum, das Wettinhaus, gebaut. Vor einem Jahr wurde es eingeweiht. "Seitdem sind die Patientenzahlen noch einmal im zweistelligen Prozentbereich gestiegen", sagt die Bereichsleiterin der Sächsischen Staatsbäder, Silvia Sommer. Man habe die Kapazitäten fast verdoppelt. Gerade bei den Radonwannen sei man 2019 an die Kapazitätsgrenzen gestoßen. "Jetzt haben wir diese Zahlen schon erreicht, sodass wir damit rechnen, dass wir ohne diese Kapazitätserweiterung nicht klargekommen wären dieses Jahr", so Sommer.

Für 22 Millionen Euro wurde in Bad Brambach ein neues Radontherapiezentrum gebaut. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Wir haben ja unsere Kapazitäten fast verdoppelt. Gerade bei den Radonwannen sind wir 2019 an unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen. Silvia Sommer Bereichsleiterin der Sächsischen Staatsbäder

Der Grund für den großen Zuspruch liegt für die Expertin auf der Hand. "Keine Einrichtung hat diese Vielfalt wie wir: Die Trinkkur, die Spülungen, die Inhalation und die Bäder. Und wir haben den Vorteil, dass unser Radon so herausragend gut ist."

Künftig sollen in Bad Brambach neben Schmerz- auch Post-Covid-Patienten von den ganzheitlichen Behandlungsmethoden profitieren. "Mit unserem Radon sprechen wir das Immunsystem an. Das ist ja genau der aktuelle Stand, dass das Immunsystem durcheinander gekommen ist beim Post-Covid-Patienten", sagt Sommer und fügt an: "Müdigkeit, Muskelschmerzen, Schlaflosigkeit - genau das wird ja mit unserem Radon-Heilmittel behandelt. Bis Oktober werden deshalb im Gebäude des Schwimmbads weitere Therapie- und Ruhebereiche eingerichtet.

Trotz Energie-Krise soll beispielsweise die Wassertemperatur in den Schwimmbecken nicht abgesenkt werden. Bildrechte: MDR/Bernd Schädlich

Mit großer Sorge blickt der Kurbetrieb auf die derzeitige Energie-Krise, gibt der Geschäftsführer der Staatsbäder Bad Elster und Bad Brambach, Jens Böhmer, zu. "Wir wissen alle nicht genau, was uns noch ereilen wird in den nächsten Monaten." Die Energiekosten würden einen förmlich überrennen. Man sei schon sparsam mit der Energie. Trotzdem sei es immer noch einer der größten Kostenblocks.

