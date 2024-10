Der Bahnverkehr in Westsachsen wird umgestellt: Ab Dezember 2026 wird das S-Bahnnetz Mitteldeutschland erweitert. Die Länderbahn in Neumark im Vogtland betreibt dann die Strecken in diesem Bereich, wie das Bahnunternehmen mitteilte. Bisher fährt auf den Strecken die DB Regio Südost. Die Länderbahn hatte den Auftrag für das Teilstück für zwölf Jahre per Losverfahren für sich entschieden.