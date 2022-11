Bei dem Ventil handelt es sich um eine Sonderanfertigung. Es ist wesentlicher Bestandteil der Grundablassanlage, wie Staumeister Matthias Schwanke erklärt. Natürlich ist seine Abgabenmenge wesentlich größer als bei einem gewöhnlichen Hahn. "Wir reden hier von einem Durchmesser von zwei Metern, so einen großen Wasserhahn hat zu Hause niemand."

Bis zu 20.000 Liter Wasser können pro Sekunde durch das Ventil fließen. Das erste baugleiche Modell wurde bereits im vergangenen Jahr eingesetzt. Beide sollen künftig das Herzstück bei der Regelung des Wasserstandes der Talsperre und dem Pegel der Weißen Elster bilden. Laut Schwanke hat die Talsperre Pirk ein großes Einzugsgebiet von 375 Quadratkilometern. Wenn es hier regne, komme relativ schnell viel Wasser an. "Das muss sicher durch die Anlage geleitet werden."

Die alten Ventile waren in die Jahre gekommen und verschlissen, berichtet Anja Fischer von der Landestalsperrenverwaltung. 80 Jahre lang haben sie ihren Dienst getan - so lange wie die Stauanlage besteht. Die ausgebauten alten Armaturen bleiben übrigens am Stausee und können von Besuchern sozusagen als kleines technisches Denkmal besichtigt werden.